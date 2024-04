Zanetti: "Il divario con le altre squadre si è visto, superiori anche nel derby"

SECONDA STELLA

Le parole del vicepresidente e bandiera dell'Inter dopo la vittoria scudetto nel derby

"Grande emozione, soprattutto per aver finito un percorso iniziato tanto tempo da. È stato fatto un lavoro straordinario da parte del mister e della squadra, voglio fare i complimenti ai ragazzi. Dobbiamo continuare così, l'Inter da 4-5 anni si è dimostrata competitiva in tutte le competizioni e ha vinto questo campionato con merito. La squadra ha grande forza mentale, abbiamo sempre imposto il nostro gioco: il divario con le altre squadre si è visto, anche stasera siamo stati più forti e abbiamo dimostrato grande resilienza nei momenti di difficoltà", queste le parole del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti dopo il derby tricolore.

"Primo scudetto in un derby? Questi ragazzi non si rendono ancora conto di aver scritto una pagina importante nella storia del club, io sono vicepresidente ma anche tifoso. Ero sugli spalti con la mia famiglia, è un momento che non dimenticheremo", ha aggiunto Zanetti.