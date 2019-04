Wanda Nara a Tiki Taka: "Per noi sono giorni felici"

08/04/2019

Il che, in fondo a una trattativa estenuante e dentro l'intermediazione di un avvocato, vale come un qua la mano e avanti insieme. Lo ha capito anche San Siro, quello che realmente vuole il bene dell'Inter. Contro l'Atalanta, in un match che era più un'attesa di quanto sarebbe accaduto che un test Champions, il Meazza si è schierato apertamente con Icardi contro la Curva Nord. E il tifo caldo ne è uscito raffreddato, quasi congelato, "vittima" di una pace che non sarà perdono ma poco ci manca. Per il momento e fino alla fine - è la sensazione - avanti insieme verso l'unico obiettivo che conta. Poi... poi chissà, ma ci sarà tempo per pensarci.



Intanto a Tiki Taka Wanda torna a essere più moglie che procuratore, e questo forse non guasta. Perché si limita a una felicità diffusa e senza condizioni, prendendo quel che viene per come viene, anche se si tratta di un pareggino che sposta poco (ma sposta) sulla strada che porta al rettilineo europeo: "È un avversario importante - dice -, han giocato bene. Un pareggio buono per entrambe". E poco importa se Icardi ha sbagliato un gol (non facilissimo) e non ha timbrato il cartellino. Non importa perché ora la barca è la stessa per tutti e su questa Arca c'è salito il popolo nerazzurro. Quello vero.