Il ritorno di Icardi a San Siro: cori contro dalla Nord, lo stadio fischia la Curva

07/04/2019

"Bentornato capitano". E' lo striscione per Mauro Icardi, al ritorno a San Siro da titolare dopo due mesi d'assenza senza la fascia di capitano, esposto al primo anello blu di San Siro prima dell'inizio di Inter-Atalanta. Come annunciato cori della Curva Nord contro Maurito ("Mercenario" e "Uomo di m..."), il resto dello stadio si è dissociato rispondendo con i fischi. Applausi e qualche fischio alla lettura delle formazioni. Alcuni tifosi dell'Inter hanno interrompono il minuto di silenzio per il ricordo delle vittime del terremoto dell'Aquila per urlare a Icardi: "Vai Mauro!". Dell'argentino ha parlato anche l'ad Beppe Marotta: "Il suo futuro? Oggi è un giocatore dell'Inter e deve giocare nel migliore dei modi, pensiamo al presente e per il futuro c'è tempo".