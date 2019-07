Wanda, altro tweet criptico: "Tutti siamo cattivi in una brutta storia"

04/07/2019

"Tutti siamo cattivi in una brutta storia", il messaggio lanciato in rete alle 2:25 del mattino da Wanda Nara. Ecco, cosa avrà voluto dire la moglie e procuratrice di Mauro Icardi proprio nel giorno della notizia di un incontro a Ibiza con il ds della Juve Fabio Paratici ? Tweet come al solito criptico che lascia spazio a mille interpretazioni sul futuro dell'attaccante dell'Inter. Il tutto dopo la giornata spesa tra Milano, per lavoro, e il lago di Como prima di ripartire nuovamente per le vacanze. Questa volta destinazione Sardegna all'alba, con un aereo privato, il tutto documentato su Instagram.



La sensazione è che proprio in questi giorni si sta decidendo il destino dell'argentino. La sua volontà è sempre la solita, ossia quella di restare a Milano ma bisogna fare i conti con Conte. Di sicuro c'è che i contatti con Marotta sono giornalieri e che Icardi è stato convocato per il ritiro di Lugano. Domenica, infatti, termineranno le vacanze di Maurito che si sottoporrerà alla visite mediche prima di riunirsi con il gruppo per iniziare la preparazione. Il tutto mentre la Juve ha manifestato nuovamente, dopo il tentativo dell'anno scorso, l'interesse ad approfondire la questione per portarlo in bianconero. Questa volta alla corte di Sarri, allenatore che stima Icardi da sempre e che lo voleva già a Napoli come sostituto di Higuain. La storia continua, tra chiamate, presunti incontri e messaggi cripitici in rete. Ci risiamo, l'estate di Icardi e Wanda è ancora più bollente.