Inter, Inzaghi: "Scudetto? Obiettivi chiari, col Napoli sfida tra squadre che meritano di stare avanti"

Napoli-Inter non sarà di certo una partita decisiva, ma sarà comunque importante per il prosieguo della stagione. Parola di Simone Inzaghi che alla vigilia della sfida del Maradona, big match della 27esima di Serie A, risponde a distanza ad Antonio Conte senza nascondere gli obiettivi e le ambizioni dei nerazzurri. In conferenza, infatti, il tecnico piacentino ha presentato la gara che può permettere ai suoi di allungare in vetta, senza utilizzare giri di parole: "Mancano 12 partite e 36 punti, sappiamo da dove siamo partiti e quali sono i nostri obiettivi perché siamo l'Inter. Vogliamo giocare più partite possibili". Sul Napoli ha sottolineato: "Hanno giocatori e un tecnico importante, sanno cosa fare e li abbiamo studiati". Un match in cui sugli esterni sarà emergenza: "Senza Zalewski, Carlos Augusto e Darmian, sia Pavard che Bisseck possono fare il quinto, ma ho provato anche Frattesi e Correa in quel ruolo".