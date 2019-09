Verso Inter-Udinese: la conferenza di Conte LIVE

VERSO INTER-UDINESE

TEMPOREALE

Dopo le vittorie contro Lecce e Cagliari, l'Inter cerca il tris nell'anticipo serale contro l'Udinese. Antonio Conte, che dovrebbe lanciare dal primo minuto i nuovi arrivati Alexis Sanchez e Godin, presenta la sfida contro la squadra di Tudor in conferenza stampa.

LA CONFERENZA DI CONTE

"E' sempre particolare preparare la partita dopo la sosta, perché i giocatori arrivano in condizioni diverse, è una situazione diversa rispetto a quando gli alleni per tutto il tempo. Sarà una gara difficile, l'Udinese difende bene, ha gambe e una squadra fisica. Dovremo fare attenzione a Lasagna. E' una brutta gatta da pelare. Cerchiamo di partire con il piede giusto, ci attendono 23 partite in 7 giorni. Vedremo anche gli altri giocatori a che punto sono".

Queste gare prima della sosta diranno quali sono le ambizioni?

"Tra queste partite ce ne sono molte impegnative. Non è questione di misurare le ambizioni, ma di fare del nostro meglio pensando partita dopo partita. La partita della vita è sabato contro l'Udinese, vogliamo fare una buona prestazione e tenere alto l'entusiasmo generato. Entusiasmo che va dosato".