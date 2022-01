Tifosi dell'Inter contro Bonucci: "Vile cretino, ti aspettiamo..."

La coda lunga delle polemiche per lo scontro tra Leonardo Bonucci e il segretario dell'Inter Cristiano Mozzillo non accenna a fermarsi. Dopo la multa inflitta al difensore della Juventus, sono stati i tifosi dell'Inter ad esprimere il proprio pensiero con uno striscione apparso in città: "Bonucci, se vuoi fare il malandrino - si legge - ti aspettiamo al Baretto, vile cretino". Un attacco diretto in seguito anche alle mancate scuse del giocatore.