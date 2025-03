Inzaghi, problemi anche durante la sosta: Thuram e Dimarco "indisponibili" per l'Inter ma convocabili in nazionale

Dopo lo scontro-scudetto con la Dea, Inzaghi, come accade in ogni sosta, vedrà partire tre quarti della rosa per gli impegni con le nazionali. Tra questi potrebbero esserci anche Thuram e Dimarco che, sulla carta, sarebbero a disposizione per rispondere alla chiamata di Deschamps e Spalletti. Uno scenario che non fa dormire sonni tranquilli in viale della Liberazione: potessero decidere i vertici nerazzurri, Marcus e Federico rimarrebbero a Milano per riposarsi e recuperare il miglior stato di forma in vista della volata finale per lo scudetto, per la coppa Italia e per la Champions League.