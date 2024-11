Taremi in versione... tuttofare: in Iran-Corea del Nord è il protagonista assoluto

Incredibile prestazione di Medhi Taremi nella vittoria per 3-2 del suo Iran contro la Corea del Nord in un match di qualificazione ai Mondiali 2026 sul campo neutro di Vientiane, nel Laos. L'attaccante dell'Inter, rimasto in campo per 81', non ha segnato ma è stato il vero protagonista della partita: ha fornito tutti e tre gli assist per i gol dei suo i compagni (Mehdi Ghayedi al 29' e Mohammad Mohebi al 41' e al 45' del primo tempo), ha segnato l'autogol che ha permesso agli avversari di accorciare le distanze sull'1-3 e poi, per non farsi mancare proprio nulla, si è procurato un rigore che poi ha fallito al 22' della ripresa. Un Taremi insomma nella versione... tuttofare.