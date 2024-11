I chiaroscuri dell'Inter: più compattezza, ma se la ThuLa stecca davanti c'è il vuoto

Partiamo dal risultato: il pari è giusto, ci sta. Certo, se Calhanoglu... Ma allora: se Simeone... Appunto, via di questo passo non ne usciremmo più: perché a ognuno andrebbe il suo, con reciproci rimpianti e reciproche recriminazioni. Usciamo allora dall'impasse con un'altra considerazione. Nessun dubbio che il punto sia più gradito al Napoli che non all'Inter. Conte esce indenne da San Siro, con la conferma di aver annullato il gap con i campioni d'Italia e ancora in vetta alla classifica. Alla terza pausa del campionato non è poca cosa: gli azzurri hanno 5 punti in più rispetto all'anno scorso, i nerazzurri invece 6 in meno. E, sponda Inzaghi, questi numeri evidenziamo un secondo dato: quello di ieri è stato il quarto scontro diretto (Atalanta, Milan, Juve e, appunto, Napoli) e sinora i punti raccolti sono stati "solo" cinque. Ecco perché, ne siamo certi, c'è in fondo molta più amarezza in lui (al di là delle parole di circostanza) che non in Conte.