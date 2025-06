Inter, Chivu: "Sull'allerta meteo bisogna decidere prima. Nuovi arrivi negli Usa? Decideremo a porte chiuse"

Impossibile non parlare di mercato, con l'Inter che si è assicurata Bonny dal Parma (martedì dovrebbe svolgere le visite mediche): "Non so se qualcun altro arriverà qui, sono scelte che dovremo fare a porte chiuse, lo scoprirete dopo. Gli infortuni capitano: alcuni hanno recuperato, altri non ce l’hanno fatta come Frattesi e abbiamo deciso di rimandarli a Milano per accertamenti. Ciò anche per evitare che si creassero voci che non avrebbero fatto bene né a loro né al gruppo. Purtroppo le cose per Frattesi stavano andando meglio, ma lui avverte accora un fastidio".