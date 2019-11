Steven Zhang, il presidente tifoso: al pub per vedere l'Inter

Un tifoso in mezzo ai tifosi. al pub in compagnia di un amico per tifare la sua Inter. Sua, in questo caso, a tutti gli effetti visto che stiamo parlando di Steven Zhang, il presidente nerazzurro, figlio del patron Suning e proprietario del club. Una serata straordinariamente "normale" per il numero uno interista che ha scelto un pub milanese (il FourFourTwo) per seguire il match contro il Torino: seduto a un tavolo per nulla appartato, Steven Zhang ha così gioito per il successo contro i granata, concedendosi senza alcun snobismo alle domande e alle richieste di selfie degli altri avventori, vivendo la serata nerazzurra come qualsiasi altro appassionato. Con inusuale semplicità. Sicuramente molto apprezzata.