Inter, niente turnover contro lo Sparta Praga: Inzaghi vuole il pass Champions

Una sola novità nell'ultima seduta dell'Inter verso la trasferta di Praga, dove domani incontrerà lo Sparta nella penultima partita di Champions League che potrebbe servire per blindare almeno i playoff: Francesco Acerbi ha lasciato in anticipo Appiano Gentile e dunque non sarà tra i convocati di Simone Inzaghi. Sul difensore centrale perdura una sorta di tira e molla fatto di allenamenti in gruppo e poi di nuovo personalizzati, oggi ha fatto solo terapie e a questo punto va capito quando potrà rientrare visto che gli ultimi esami non avevano rilevato lesioni nonostante il giocatore dica di non sentirsi ancora a posto: dalle sue condizioni dipendono anche le scelte di mercato di gennaio.