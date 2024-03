Inter, Sommer in gruppo e recuperato per l'Empoli

verso inter-empoli

Il portiere è tornato ad allenarsi interamente col gruppo dopo la distorsione rimediata in nazionale: Inzaghi deve scegliere se schierarlo

Le notizie di giovedì, in contrasto col meteo di Appiano Gentile, lasciavano intravedere previsioni ampiamente serene e così è stato: Yann Sommer oggi si è allenato interamente col gruppo e dunque è completamente recuperato in vista di Inter-Empoli di lunedì sera. Il reparto difensivo titolare, vista l'assoluzione di Acerbi, si è quindi riformato e ora spetta solo a Simone Inzaghi fare le sue scelte in vista del posticipo della trentesima giornata di Serie A, se mantenere un minimo di ulteriore cautela (in quel caso pronto Audero) o schierarlo titolare.

Da qui a lunedì ci sono ancora 72 ore e dunque, a meno di spiacevoli novità negli ultimi allenamenti, sembra probabile che il tecnico nerazzurro si affiderà al portiere svizzero per difendere i pali della sua Inter, che contro l'Empoli vuole riprendere il discorso interrotto - a metà - nell'ultimo match di campionato prima della pausa col pareggio contro il Napoli.

Col recupero di Carlos Augusto e Sensi e con Cuadrado che ha "solo" bisogno di riatletizzazione, ora restano solo Arnautovic e de Vrij tra gli infortunati in casa nerazzurra e per questo contro i toscani rivedremo la formazione dei cosiddetti titolarissimi: in mezzo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, a sinistra Dimarco mentre a destra Darmian sembra ancora favorito su Dumfries.

Davanti la ThuLa, che cercherà di ritrovare la via della rete che manca da fine febbraio quando l'argentino (che tra l'altro era stato 90' in panchina contro il Bologna) aveva trovato il gol contro l'Atalanta (il francese, complice pure infortunio, non segna da metà febbraio, con la Salernitana).

