Il difensore è ancora alle prese con i problemi alla schiena che lo affliggono da settimane: "Voglio tornare in forma il prima possibile"

Dopo aver saltato anche Inter-Juve, Milan Skriniar si è regolarmente presentato al ritiro della Slovacchia in vista degli impegni con la sua nazionale, ma la sua presenza è stata di poche ore. Il difensore di Inzaghi, infatti, ha salutato compagni e ct per poi fare subito rientro a Milano. "Rientro in Italia per consultarmi sulle prossime terapie da seguire per ritornare a disposizione e in forma il prima possibile", ha detto.



Vedi anche inter Da Inzaghi a Lukaku: l'Inter e la rivoluzione (im)possibile

A breve sono previsti nuovi controlli per capire come risolvere il problema. Inizialmente sembrava solo una lombalgia, ma ulteriori esami hanno evidenziato danni al disco intervertebrale, come ha confermato il medico della Slovacchia. Sta di fatto che Skriniar non gioca una partita di campionato da quella con la Sampdoria del 13 febbraio, mentre nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto è sceso in campo solo nei minuti finali per aiutare i compagni da difendersi dagli assalti dei padroni di casa.