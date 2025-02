Inter, Inzaghi: "Sconfitta meritata, mi assumo la responsabilità"

Il tecnico nerazzurro è apparso infastidito dalla prestazione dei suoi ragazzi: "Non abbiamo messo in campo nulla di corsa, aggressività e determinazione. La Fiorentina è stata molto brava e noi torniamo a casa arrabbiati. Questo gruppo era quattro mesi e mezzo che non perdeva, torniamo con questo secondo ko che analizzeremo. Ripartiremo nuovamente lunedì con la Fiorentina, ma non è il momento di fare tabelle bensì di lavorare per capire e migliorare".