Sector x Inter: stile, sport e lifestyle per celebrare gli orologi dedicati ai nerazzurri

Durante la Fashion Week milanese si è anche tenuto l'evento "Fashion Pre Match" con Fabio Galante

29 Set 2025 - 11:00
Durante la Fashion Week appena conclusa, Sector No Limits ha trasformato l’edicola di Corso Venezia 51 in un inedito palcoscenico urbano: il Pop Up Store “Sector x Inter”. Un progetto che ha unito stile, sport e lifestyle, trasformando un luogo storico della città in uno spazio esperienziale capace di sorprendere e connettere.

Il momento più atteso si è tenuto venerdì 26 settembre, quando ha preso vita “Fashion Pre-Match”, l’evento che ha portato l’adrenalina del pre-partita nel cuore di Milano. Food-truck, dj set e divertimento hanno scandito una serata esclusiva, animata da ospiti vip, talent e amici del brand. Tra i protagonisti Fabio Galante, che ha condiviso con il pubblico l’energia e lo spirito della serata.

Un appuntamento che ha celebrato la nuova collezione di orologi dedicata all’Inter e la partnership che vede Sector No Limits Official Timekeeper del Club Nerazzurro dalla stagione 2025-26. Un progetto che ha trasformato un luogo storico della città in un hub di esperienze e connessioni, dimostrando come il futuro della comunicazione passi attraverso momenti autentici e condivisi.

