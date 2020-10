"Sanchez ko, salta il derby": dal Cile brutte notizie per l'Inter

NESSUNA CONFERMA

Dal Cile arriva una brutta notizia per l'Inter sulle condizioni di Alexis Sanchez. Secondo quanto riferito da 'Adn Deportes', l'attaccante sarebbe alle prese con un infortunio muscolare rimediato nella sfida della sua nazionale contro la Colombia e dunque sarebbe a forte rischio per il derby in programma sabato alle 18. Dal club nerazzurro non arrivano conferme: il Nino Maravilla è arrivato solo in serata a Milano insieme al connazionale Vidal. Venerdì alla Pinetina lo staff medico nerazzurro verificherà direttamente le sue condizioni.

"Nelle prossime ore è atteso il comunicato dei medici dell'Inter che dovranno valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero", ha aggiunto Adn Deportes. Domani, quando Sanchez farà ritorno ad Appiano, la situazione sarà più chiara. Dopo essere uscito anzitempo contro la Colombia, lo stesso giocatore aveva rassicurato i tifosi nerazzurri, garantendo al 100% la sua presenza nel derby: "Sto bene, non è nulla di grave. Pronto per il derby di sabato? Sono sempre pronto". Ora la voce secondo cui le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Se confermata, per Antonio Conte sarebbe l'ennesima tegola dopo le assenze forzate per positività al Covid-19 (Gagliardini, Skriniar, Bastoni, Nainggolan, Young e Radu).