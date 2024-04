Rinnovo Lautaro con l'Inter: è arrivato l'ok di Steven Zhang

L'Inter e Lautaro Martinez pronti alla fumata bianca per il rinnovo di contratto: dopo settimane di trattative e di rassicurazioni da parte del management interista sulla buona riuscita dell'accordo, è atteso l'annuncio ufficiale dopo la matematica conquista dello scudetto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, dalla Cina è arrivato l'indispensabile ok di Steven Zhang all'operazione, che va oltre i paletti degli attuali stipendi nerazzurri e più in generale merita un'attenzione superiore per le cifre in gioco considerando tutti i discorsi sulla sostenibilità economica del club.