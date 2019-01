Real, Modric allontana l'Inter: "Felice a Madrid, voglio restare"

20/01/2019

Nella serata in cui l'ad dell'Inter, Beppe Marotta , di fatto ha 'annunciato' il prossimo rinnovo di Icardi e l'arrivo di Godìn in estate, in tema di mercato è arrivata anche una brutta notizia per i tifosi nerazzurri, direttamente da Madrid. Luka Modric , il nome che ha infiammato l'ultima estate del Biscione, ha infatti spento le voci che lo vorrebbero verso Milano e ha aperto all’ipotesi di un rinnovo con il Real : "Sono contento a Madrid".

Messaggio chiarissimo quello del Pallone d'Oro, che parlando al termine del match che ha visto il Real battere il Siviglia, ha dichiarato: “Io sono qui. Ho un anno e mezzo di contratto ancora, non ho alcuna pressione e non sono preoccupato. Un anno e mezzo non è poco, io sono molto tranquillo. Mi sono sempre comportato bene con il club e continuerò a farlo. Sono contento a Madrid come lo ero il primo giorno che sono arrivato. Spero di restare qui per più di un anno e mezzo ancora e mi auguro che anche il club voglia la stessa cosa. Non ci saranno problemi”.