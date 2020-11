Real Madrid-Inter, Sergio Ramos ad Hakimi: "Figlio di p..., sembri un topo"

Retroscena individuato da una tv spagnola su Real Madrid-Inter, protagonisti Sergio Ramos e Achraf Hakimi. Durante un'azione di attacco nerazzurra, il terzino finisce a terra in area dopo un contatto, secondo lo spagnolo inesistente o comunque non tale da provocare un fallo. Il capitano del Real, cercando di tirare su con forza il giocatore dell'Inter, sembra urlargli (come da ricostruzione): "Alzati figlio di p...! E smettila di squittire come un topo!". E meno male che erano ex compagni di squadra...