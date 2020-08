Ranking Uefa, balzo Inter: Conte davanti alla Juve

LA CLASSIFICA

La nuova Inter "europea" di Antonio Conte vola e grazie al 5-0 rifilato allo Shakhtar che è valso la finale di Europa League vola anche nella classifica Uefa dei coefficienti per club per la stagione 2019/20 (ranking Uefa), che ora vede i nerazzurri al quinto posto al pari del Manchester City, dietro solamente alle 3 semifinaliste di Champions League, e davanti anche alla Juventus (11esima con 3 punti in meno). Inoltre se dovesse vincere anche la finale contro il Siviglia, nella prossima Champions l’Inter salirebbe direttamente in prima fascia.

SUPERCOPPA EUROPEA IL 24 SETTEMBRE A BUDAPEST

"La Supercoppa Uefa 2020 si disputerà alla Puskas Arena di Budapest il 24 settembre alle 21". La Uefa ha annunciato data e orario della finale di Supercoppa Europea, match che vede affrontarsi la vincente della Champions League e quella dell'Europa League (che potrebbe essere l'Inter), gara che inizialmente era prevista all'Estadio do Dragao di Porto il 12 agosto. "Il 17 giugno, tuttavia, il Comitato Esecutivo Uefa ha annunciato il trasferimento della partita a Budapest e il rinvio delle finali per club della stagione per via dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 - prosegue la nota - Le prossime edizioni della Supercoppa Uefa si svolgeranno come originariamente previsto a Belfast (2021), Helsinki (2022) e Kazan (2023)".

