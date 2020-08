Siviglia, Lopetegui aspetta l'Inter: "Squadra formidabile con un grande allenatore"

QUI SIVIGLIA

"E' una squadra che ha fatto un passo avanti nel campionato italiano, dove ha combattuto contro la Juve fino all'ultimo. Una squadra formidabile con un allenatore di grande esperienza. E' un avversario temibile". Queste le parole di Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ai microfoni di Radio Marca, in vista della finale di Europa League contro l'Inter in programma venerdì a Colonia in Germania. "Il messaggio è molto semplice. Non siamo soli, sentiamo l'energia di tutti i tifosi che soffrono, piangono, ridono. Giochiamo per loro. Cerchiamo di lottare perché siano i più felici possibile. Spero che questo sia un raggio di sole per tutti i tifosi del Siviglia", ha aggiunto.

Intanto, il Comitato Arbitrale Uefa ha annunciato che sarà Danny Makkelie (Olanda) ad arbitrare la finale di Europa Leauge allo Stadion Köln di Colonia. Arbitro internazionale dal 2008, il 37enne Makkelie ha diretto otto partite in questa stagione tra Champions League (sette) ed Europa League. Per lui è la prima finale da direttore di gara principale dopo aver partecipato come quarto uomo alla finale dell'edizione 2018 tra Marsiglia e Atletico Madrid, e come VAR alla scorsa finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool.