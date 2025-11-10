Pressing feroce, ritmo e testa: questa Inter fa paura. La mano di Chivu è totale

La statistica parla chiaro: nelle ultime 12 partite ufficiali, l'Inter ne ha vinte 11. L'unica sconfitta è stata quella contro il Napoli, dove i nerazzurri erano inciampati non tanto per limiti tecnici ma per un crollo di concentrazione e ordine mentale. Un episodio isolato che ha fatto da monito: da quel momento la squadra è tornata a gestire meglio le emozioni e a non confondere fiducia con superficialità per evitare rischi. Proprio quello che era invece accaduto contro Verona e Kairat Almaty, gare in cui il valore dell'avversario era stato sottovalutato, portando a prestazioni più sporche, lente, poco aggressive.