Pessina fermato in porta, Cesari boccia Pairetto: "Doveva far giocare"

LA MOVIOLA

L'ex fischietto a Pressing: "Perchè non concedere ancora il vantaggio? È stato troppo frettoloso"

Ha fatto discutere, e non poco, quanto accaduto nei minuti finali di Monza-Inter, match terminato poi 1-1. Pavard stende Dany Mota sui 30 metri con l'arbitrp Pairetto che lascia giocare dando il vantaggio. Poi c'è un rimpallo e la sfera finisce sui piedi di Pessina che può calciare in porta. In questo momento arriva però il fischio del direttore di gioco che scatenata la furia dei brianzoli.

Vedi anche Serie A Serie A, Monza-Inter 1-1: Mota illude Nesta, Dumfries regala il pareggio a Inzaghi

Così Graziano Cesari durante la trasmissione Pressing su quanto accaduto nel recupero dell'U-Power Stadium: "Pairetto è stato troppo frettoloso - ha esordio il noto ex fischietto negli studi di Cologno Monzese -. Pairetto vuole fischiare dopo il contatto Pavard-Mota, e non lo fa. Poi ci ripensa e ferma tutto quando la palla arriva a Pessina che ha lo spazio per calciare in porta tutto solo. Non doveva fischiare bensì far giocare: successivamente poteva far tornare indietro il gioco a sua piacimento. Se hai dato vantaggio una volta prosegui in questa direzione".