Perisic si ferma 40 giorni, pronto per la nuova stagione. Inter o un altro club, risposta a giorni

Trenta-quaranta giorni di stop. Questi i tempi - più lunghi del previsto - stimati per il recupero di Ivan Perisic. Martedì il centrocampista dell'Inter si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio nell'ultima di campionato contro la Sampdoria: distrazione del gemello mediale della gamba destra il responso. Il croato sarà pronto in vista dell'inizio della preparazione della prossima stagione. In scadenza a giugno, ancora non si sa se con la squadra nerazzurra, che si ritroverà ad Appiano il 6 luglio, o con un altro club. Questione di qualche giorno e arriverà la risposta.

