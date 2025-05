Tifosi Bari contestano società, cori contro De Laurentiis

Nonostante la vittoria che rilancia in zona play off il Bari, che oggi ha battuto per 1-0 il Pisa, i tifosi biancorossi hanno contestato società e squadra esponendo dal fischio di inizio lo striscione 'Indegni' sulla balconata della curva nord, e intonando cori contro Aurelio De Laurentiis. Al 25' del primo tempo, i gruppi organizzati della tifoseria hanno abbandonato la curva Nord e si sono radunati all'esterno del San Nicola, all'ingresso autorità, esponendo lo striscione "Devi vendere", e lanciando fumogeni e petardi. La protesta è stata monitorata dalle forze dell'ordine. Non si registrano feriti.