Ieri a Bologna è arrivato il quindicesimo pareggio in campionato per la Juventus: nella sua storia solo in altre due occasioni i bianconeri avevano registrato più pari in Serie a. Nel 1955/56 erano stati 17, mentre 16 nel 1965/66. Quindici erano stati i pareggi anche della stagione 2011/12 quando la Juve poi aveva vinto lo scudetto, ma quella squadra - allenata da Conte - aveva registrato anche 23 vittorie e zero sconfitte mentre quest'anno sono 16 i successi con quattro ko.