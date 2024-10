Pallone d'Oro, Lautaro settimo e l'Inter lo celebra: "Gran risultato, complimenti"

LAUTARO MARTINEZ: "LAVORO OGNI GIORNO PER VINCERE ALTRI TROFEI"

L'attaccante dell'Inter ha premiato il compagno di Nazionale 'Dibu' Martinez come miglior portiere della stagione e gli ha consegnato il premio Yachine per il secondo anno consecutivo: "È un piacere essere qui, la verità è che ultimamente abbiamo conseguito obiettivi importanti con la Nazionale argentina e con l'Inter a livello di club - ha detto il Toro - È un onore essere qui perché noi lavoriamo per vincere trofei, è un obiettivo di gruppo ed è quello per il quale si lavora ogni giorno, è una spinta, uno stimolo quotidiano".



E ancora: "Il mio obiettivo fondamentale? È fare gol (ride ndr), tante volte con le analisi che facciamo prima della partita con lo staff e con l'allenatore cerchiamo di studiare i portieri avversari ma poi ci sono frazioni di secondo per decidere".