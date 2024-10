Inter, approvato il bilancio 2023/24: più ricavi e forte riduzione delle perdite

MAROTTA: "OAKTREE GARANZIA PER IL FUTURO"

Nel corso del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il bilancio 2023/24 dell'Inter è intervenuto il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta esprimendo parole di rassicurazione sulla nuova proprietà e sugli obiettivi del club dentro e fuori dal campo. "Il bilancio che è stato approvato oggi è riferito a una stagione leggendaria, segnata dal traguardo della Seconda Stella, una pietra miliare nel palmares interista all’interno di un ciclo vincente che intendiamo proseguire - ha spiegato Marotta -. Queste vittorie sarebbero state impossibili senza il supporto di Oaktree, vicino al Club sin da i momenti difficili del 2021, che ci porterà ad accelerare il percorso di risanamento per garantire competitività sportiva insieme con la necessaria sostenibilità finanziaria e operativa". "Il nostro obiettivo per questa stagione è di continuare a competere ai massimi livelli in tutte le competizioni, nazionali e internazionali, in Europa e anche sul fronte del primo Mondiale per Club - ha aggiunto -. L'arrivo di Oaktree ha dato nuovo impulso agli investimenti infrastrutturali per il Club, in particolare per il progetto del nuovo stadio di proprietà dell'Inter, e siamo fiduciosi che il percorso stia andando nella giusta direzione".