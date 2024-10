Pallone d'Oro: Lookman 14°, Calhanoglu 20°, Hummels e Dovbyk 29esimi a pari merito LIVE

Si assegna oggi presso il Theatre du Chatelet di Parigi il Pallone d'Oro 2024, il premio consegnato da France Football al miglior calciatore dell'anno. Dopo che il Real Madrid ha deciso di disertare la premiazione, tutti gli indizi portano a Rodri del Manchester City, che nella passata stagione ha vinto Premier League, Europeo con la Spagna, Supercoppa Uefa e Mondiale per club. Lo spagnolo, secondo i rumors, avrebbe battuto il brasiliano Vinicius Jr. In lizza anche 5 calciatori che militano in Serie A: Lookman (14°), Lautaro Martinez, Calhanoglu (20°), Dovbyk e Hummels (29esimi a pari merito). Manuela Giugliano, prima calciatrice italiana a entrare nella lista delle 30 finaliste del Pallone d'oro femminile, si è piazzata al 27° posto.