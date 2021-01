Pagelle Inter: Eriksen, un campione. Sanchez ispirato, Vidal si vede solo nelle risse

PAGELLE INTER

di

ENZO PALLADINI

Handanovic 6 – Incolpevole sul gol di Ibrahimovic, il resto della partita lo vede impegnato soprattutto nel giro palla da dietro.

Skriniar 6 – Non è esattamente a suo agio quando si trova uno contro uno con Leao in campo aperto. Molto più sicuro nei duelli più consoni alle sue caratteristiche.

De Vrij 6,5 – Prova a mantenere l’ordine difensivo nonostante il cambio di assetto rispetto al trio arretrato normale.

Kolarov 5 – Da fermo ci potrebbe anche stare. Le punizioni le sa ancora battere. In fase dinamica meglio soprassedere, basta andare a vedere i suoi movimenti sul gol dell’1-0 di Ibra. (Dal 47’ st Young sv).

Darmian 6 – Gioca su una fascia complicata, dove si sovrappongono Theo Hernandez e Leao e dove comunque Barella prova a dargli una mano, ma con mestiere e podismo tiene decentemente. (Dal 1’ st Hakimi 6,5 – Si lancia subito al galoppo sulla destra e tiene in allarme sempre gli avversari).

Barella 6,5 – Ligio al dovere nel compito tattico di essere il primo a chiudere su Theo Hernandez, mansione che lo limita un po’ in fase offensiva dove infatti incide poco fino a quando guadagna il rigore.

Brozovic 6,5 - La sua presenza in mezzo al campo è molto più efficace che appariscente, la gioca spesso e bene, tiene sotto scacco gli avversari di reparto. (Dal 43’ st Eriksen 7 – Un piccolo assaggio di quello che poteva essere e non è stato. Una dimostrazione che trattasi di grande giocatore e che se la sua faccia non piace a Conte pazienza. Uno che mette la palla all’incrocio in quel modo è un campione).

Vidal 5 – Emette segnali di vita quando il clima si surriscalda e il cileno si butta nella rissa, esercizio che non gli dispiace mai. In campo però incide poco o niente.

Perisic 6 - Esterno a tutto campo non è esattamente il suo mestiere. Eppure quando può distendersi in avanti sa rendersi pericoloso. (Dal 22’ st Lautaro Martinez 5,5 – Opaco come da impressione di queste ultime partite, subentrare non è la sua passione ed è abbastanza evidente. E si mangia un altro gol su regalo del Milan).

Lukaku 6,5 – Non è in un periodo esaltante e si vede, ma la generosità è sempre quella. Insolito invece il suo nervosismo ma è facile immaginare che alla base del medesimo ci siano provocazioni e vecchie ruggini. Perfetto il rigore dell’1-1.

Sanchez 7 – Ispiratissimo in partenza, con una vitalità d’altri tempi e un gioco di gambe che gli fa guadagnare parecchie punizioni.

All.: Conte 6 – Discutibile qualche sua scelta iniziale, ma la squadra lo segue, soprattutto quando si tratta di cambiare assetto.