Onana spunta a San Siro: "Felice per l'Inter, zero rimpianti". E abbraccia Barella

"L'Inter per me resta una famiglia, volevo esserci in questo momento storico". Andrè Onana non ha dimenticato i nerazzurri e, nonostante la difficile stagione al Manchester United, ha raggiunto domenica San Siro per assistere dal vivo alla gara col Cagliari. Solo un pareggio per Thuram e compagni, che però vedono il traguardo scudetto. "Saluto i tifosi, siamo sempre stati uniti - ha aggiunto il numero uno che ha abbracciato Barella a bordo campo tra mille risate -. Sono molto contento, voglio congratularmi con la squadra. La prossima settimana non potrò esserci, ho approfittato di una giornata di libertà per venire qui: la squadra merita tutto questo".