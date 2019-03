Nuovo stadio, Sala: "Se Inter e Milan abbandonassero San Siro avrebbero più resistenze"

29/03/2019

Giuseppe Sala tira dritto sull'argomento nuovo stadio a Milano e risponde in modo netto a Paolo Scaroni , presidente del Milan , che in giornata aveva paventato l'opzione di lasciare San Siro : "Se rossoneri e Inter trovano resistenza rispetto al fatto di abbandonare San Siro, figuratevi che resistenza troverebbero se dovessero anche abbandonare quell'area " le parole del sindaco della città meneghina.

"La palla è nel loro campo ed è importante che chiariscano in fretta la loro posizione e soprattutto lo devono fare insieme" ha aggiunto Sala prima di ribattere "sono curioso di vedere come reagiranno alcuni rappresentanti della Lega Nord che si erano già opposti dopo 5 minuti. Vediamo come reagiranno adesso" a chi gli faceva notare come il vicepremier e leader della Lega Nord Salvini fosse favorevole ad un nuovo stadio.