Nuovo stadio, Milan e Inter avanzano spediti: progetto pronto, sarà un impianto da 55-60mila posti

17/04/2019

Avanza il progetto di Inter e Milan per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio. Il dossier è pronto e, come riferisce il Corriere della Sera, sarà presentato al Comune a inizio maggio, confermando così la decisione di entrambi i club di volere lasciare San Siro . In totale serviranno circa sei anni per il completamento dei lavori, mentre il nuovo stadio avrà una capienza di 55-60mila spettatori .

Tra meno di un mese, dunque, le due società presenteranno al Comune un'analisi sulla trasformazione dell'area, descrivendo costi e tempi dell'impianto che verrà progettato da uno studio internazionale di designer. Il Corriere della Sera spiega che i lavori che si svolgeranno in tre fasi, a cominciare dalla costruzione del nuovo stadio nell'area dove attualmente sorgono i parcheggi.



Ci vorranno tre anni per la realizzazione dello stadio e nel frattempo Inter e Milan giocheranno a San Siro. Dopodiché si passerà alla fase 2, ovvero la demolizione del Meazza: serviranno circa sei mesi. Infine sarà il momento delle aree commerciali e dei nuovi parcheggi, per i quali serviranno altri due anni e mezzo. In sei anni, dunque, dovrebbero completarsi tutti i lavori ma prima servirà l'ok del Comune, con il quale i due club dovranno anche trattare per l'abbattimento di San Siro: trattandosi di un bene a bilancio dell'amministrazione comunale, servirà un indennizzo adeguato.