Sull'Appenino Modenese torna il Memorial Seghedoni

Il Memorial Francesco 'Chicco' Seghedoni festeggia i dieci anni con l'edizione 2025 in programma a Fanano, sull'Appennino Modenese, dal 4 al 12 agosto. Il ritiro-torneo riservato alla categoria Under 17 vedrà ai nastri di partenza Atalanta, Inter, Modena e Sassuolo. Le squadre si sfideranno in un quadrangolare con semifinali venerdì 8 agosto (Inter-Sassuolo alle 18:30, Atalanta-Modena alle 20.45) e finali lunedì 11 dalle 18:30. Durante la settimana le formazioni si alleneranno sull'Appennino modenese. La manifestazione è nata per ricordare Francesco 'Chicco' Seghedoni, dirigente Lapam e collaboratore della Gazzetta di Modena per il territorio del Frignano, morto il 2 giugno 2015 a 44 anni. La Gazzetta di Modena premierà il miglior giocatore della competizione con una coppa intitolata a Giancarlo Cappellini, cronista del giornale originario di Montecreto, morto nel 2018. Il Memorial è organizzato da Cimone Football Club, Comune di Fanano e Visit Fanano, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il sostegno di Lapam Federimpresa e Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna. L'appuntamento è diventato un simbolo dell'estate sull'Appennino modenese, unendo sport e memoria di due persone che hanno lasciato un segno nel territorio e nel giornalismo locale.