Amichevoli: Roma ok con il Kaiserslautern, basta la rete di Ferguson

La Roma fa tre su tre. E dopo i successi contro Trastevere e Unipomezia, vince anche in Germania contro il Kaiserslautern. Lo fa per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Ferguson, al suo quinto gol in due partite amichevoli. L'irlandese sfrutta un disimpegno sbagliato del portiere avversario per segnare la rete del vantaggio che poi la Roma manterrà fino al triplice fischio. Assenti Dovbyk, Pellegrini, Salah-Eddine e Dybala, quest'ultimo non partito per una semplice gestione della sua preparazione. Come nei precedenti test Gasperini ruota tanti uomini, nonostante abbia iniziato ad aumentare il minutaggio di chi ha cominciato la partita da titolare, portandolo fino all'ora di gioco.