Amichevoli, Atalanta: De Ketelaere risolve il test in famiglia contro U23

Nel primo tempo palo di Kamaldeen Sulemana al 3' e sinistro di Samardzic all'8' parato da Pardel su azione proprio dello stesso di Southampton e di Touré, mentre la seconda squadra nerazzurra militante in serie C sfiora il vantaggio alla mezzora con una lunga fuga dalla destra di De Nipoti con respinta in angolo di Carnesecchi. Nella ripresa, con 11 cambi iniziali per parte, Kossounou al 9' viene contrastato in gioco aereo da Guerini sul corner da destra di Brescianini e al quarto d'ora Pasalic si sistema sul sinistro il suggerimento da sinistra di Ederson mancando la porta da centro area. Deviato oltre la traversa da Sassi il sinistro di Maldini nello scambio in area con De Ketelaere, il belga poi entra in porta col pallone a portiere battuto.