Nainggolan, la moglie denuncia: "Insulti e minacce disgustose alla mia famiglia"

26/12/2018

Prima il ritardo all'allenamento e la multa con esclusione contro il Napoli. Quindi il retroscena su un'altra notte brava in discoteca e lo scontro con alcuni esponenti della Nord. Infine il presunto audio circolato sui social e quelle parole di rottura ("Voglio tornare a Roma, Totti è mio amico", ndr). Se il Natale di Radja Nainggolan non è certo stato dei più sereni, meglio non è andata alla moglie Claudia Lai, attaccata sui social da alcuni tifosi, se così si possono chiamare, dei nerazzurri.



Minacce alla famiglia del centrocampista belga e insulti che non hanno lasciato indifferente la signora Nainggolan che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha replicato a muso duro a quanti le scrivevano: "Permettetemi di dire una cosa, considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. Per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie è veramente disgustoso. Vi auguro comunque un Buon Natale".