Morto Giancarlo Beltrami, ex direttore sportivo dell'Inter

Mondo del calcio in lutto per Giancarlo Beltrami, morto a 85 anni: fu calciatore di Milan e Varese e direttore sportivo dell'Inter per 16 anni, dal 1977 al 1993, periodo nel quale riuscì a vincere due scudetti (1979-80 e 1988-89), due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. Nato a Milano il 28 aprile 1937, Beltrami aveva fatto l'esordio in Serie A nel 1958 con la maglia rossonera anche se ha disputato la maggior parte delle partite in Serie B tra Varese, Verona, Bolzano, Cosenza, Livorno e Monza.