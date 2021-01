Moratti: "Non riprendo l'Inter. Peccato per Suning, era una famiglia"

Alla solita domanda, che si ripete ciclicamente, arriva puntuale la stessa risposta. "Non riprendo l'Inter". Massimo Moratti non torna indietro e lo conferma anche adesso, anche in questi giorni in cui è un susseguirsi di voci prima e di conferme poi su una cessione delle quote azionarie dell'Inter e della trattativa tra Suning e Bc Partners. "No, certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona", ha ammesso l'ex patron nerazzurro in un'intervista a 'Tuttosport'.