Inter, l'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite

L'Inter è in ansia per Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro è ricoverato in terapia intensiva all'Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Le sue condizioni non sarebbero critiche ma comunque serie: è stato necessario intubarlo perché faticava a respirare autonomamente. Moratti, che ha vinto 16 trofei nei 18 anni di gestione del club nerazzurro, con il fiore all'occhiello del Triplete nel 2010, ha compiuto 80 anni il 16 maggio scorso. C'erano anche Ronaldo, Recoba e Vieri tra gli oltre cento ex giocatori dell'Inter invitati insieme a tutti i familiari alla festa alla sorpresa organizzata dai figli Carlotta e Angelo Mario (Mao) nella villa di Imbersago, nel Lecchese.