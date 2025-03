Inter-Monza, chance per Correa. In mezzo tornano Calhanoglu e Mkhitaryan

Dalle prime indicazioni da Appiano sembra che contro il Monza tornerà il centrocampo titolare: quindi con Barella confermato e il ritorno dal primo minuto di Calhanoglu e Mkhitaryan. Il turco e l'armeno hanno rifiatato nella notte di coppa del De Kuip anche per averli al meglio in vista dei prossimi impegni. Entrambi, chi per una ragione chi per un'altra, nell'ultimo periodo sono apparsi appannati: Calhanoglu è uscito malconcio dalla trasferta di Napoli, mentre Mkhitaryan è sembrato meno lucido del solito nelle ultime apparizioni. Inzaghi non può prescindere dal recupero al top di questi due calciatori, fondamentali nel sistema di gioco nerazzurro. Il terzo cambio in vista riguarda il reparto offensivo: contro il Monza Lautaro potrebbe andare in panchina per lasciare spazio a Correa. Non è da escludere una panchina anche di Thuram a favore di Arnautovic, ma è difficile pensare che Inzaghi si possa privare completamente della Thu-La