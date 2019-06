Milan-Inter, accordo per il nuovo stadio: pronto in tre anni, costerà 700 milioni

21/06/2019

Nonostante le proteste dei romantici del calcio circa l'abbattimento di San Siro, le due società milanesi guardando al futuro stanno correndo per la propria strada e - secondo quanto riportato da Repubblica - entro la fine di questo mese dovrebbe arrivare un passo ufficiale per un nuovo impianto.



Milan e Inter stanno lavorando insieme per completare la documentazione necessaria da presentare al Comune, progetto dell'impianto e sviluppo urbanistico dell'area compresa, in modo da poter avere il via libera ai lavori entro la fine del prossimo campionato. Il costo totale si aggira sui 700 milioni di euro per uno stadio che sarà pronto in tre anni, secondo i calcoli per la stagione 2022/23.



Se tutto procederà senza intoppi il nuovo impianto sarà costruito in parte sotto il livello stradale e verrà realizzato di fianco al Meazza, dove al momento si trova il parcheggio accanto all'uscita della metropolitana. L'area che ne deriverà dall'abbattimento di San Siro dovrà essere riorganizzata in un modo alternativo.