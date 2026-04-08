'Ndrangheta: 54 arresti per associazione mafiosa. C'è anche l'ex capo ultrà dell'Inter Ferdico

C’è anche il nome dell'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico tra i 54 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Dda, nell’ambito della maxi-operazione della Polizia di Stato coordinata dalla procura distrettuale di Catanzaro che ha portato ad arresti nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo. Nel dettaglio, sono state eseguite 46 custodie cautelari in carcere e 8 obblighi di dimora con contestuale obbligo di presentazione.