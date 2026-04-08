'Ndrangheta: 54 arresti per associazione mafiosa. C'è anche l'ex capo ultrà dell'Inter Ferdico
Nell’operazione della Dda anche il nome dell’ultrà già condannato nell’inchiesta Doppia Curva e a processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi: è accusato di associazione mafiosa
C’è anche il nome dell'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico tra i 54 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Dda, nell’ambito della maxi-operazione della Polizia di Stato coordinata dalla procura distrettuale di Catanzaro che ha portato ad arresti nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo. Nel dettaglio, sono state eseguite 46 custodie cautelari in carcere e 8 obblighi di dimora con contestuale obbligo di presentazione.
Gli indagati sono ritenuti indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.
Nel filone milanese compare appunto Marco Ferdico, uno degli ex capi della Curva Nord dell'Inter, già condannato a quattro anni e otto mesi in abbreviato per l'inchiesta ‘Doppia Curva’ e a processo a Milano per l'omicidio di Vittorio Boiocchi. In merito a questa nuova inchiesta Ferdico, difeso dall’avvocato Mirko Perlino, è accuato di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.