Chivu: "Aggressivi nella ripresa, segnale di maturità. Crisi calcio? Siamo tutti colpevoli"

Che sottolinea in particolare il momento decisivo dopo l'intervallo, come spiegato a Dazn: "L'approccio nel secondo è stato ottimo e infatti abbiamo chiuso la partita con due gol subito dopo l'intervallo. Questa squadra sta dando segni di maturità, come ha sempre fatto. Magari ha avuto qualche attimo, nelle ultime partite, in cui ha speculato un po' di più come non doveva fare. Ma oggi ci siamo presentati in campo nel secondo tempo con lo spirito giusto. Per essere dominanti e chiudere la partita".