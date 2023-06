Matrimonio Bastoni: durante la festa partono cori contro la Juve

© Video e Getty Images

Il matrimonio di Alessandro Bastoni con Camilla Bresciani ha scatenato un caso sui social: tra i vari video trapelati dalla festa celebrata in Puglia (presenti anche diversi giocatori dell'Inter), è spuntata anche una clip in cui si vedono gli invitati cantare un coro contro la Juventus. Come prevedibile, diversi tifosi bianconeri si sono lamentati sui social giudicandola una mancanza di rispetto. Non solo cori contro al matrimonio del difensore, comunque, visto che è stata cantata anche "Noi siamo l'Inter" oltre ai cori prettamente a colori nerazzurri.