Massimo Moratti torna alla Pinetina: l'Inter riabbraccia il Presidente

dopo 10 anni

Massimo Moratti, sedici trofei vinti da proprietario dell'Inter, alla Pinetina a 10 anni dall'ultima volta: pranzerà con la squadra e vedrà l'allenamento

L'Inter che deve "continuare a essere concentrata e affamata anche dormendo" (parole di Simone Inzaghi) per inseguire lo scudetto della seconda stella farà volentieri uno strappo alla regola accogliendo alla Pinetina un ospite speciale, il presidente del Triplete: Massimo Moratti venerdì sarà ad Appiano Gentile dove pranzerà con squadra, staff tecnico e dirigenza prima di seguire l'allenamento verso la partita di lunedì contro il Genoa.

Massimo Moratti, che aveva acquistato il club nerazzurro nel 1995, nel corso di 21 anni ha vinto 16 titoli (tra cui nel 2010 lo storico Triplete con Serie A, Champions League e Coppa Italia). Poi, nel giugno del 2016, lasciata la sua quota di minoranza nell'ambito della cessione del club da Thohir a Suning, era uscito definitivamente dalla società nerazzurra.

Ma è da una decina di anni, quando era passato dall'essere presidente onorario a diventare azionista, che Moratti manca dal centro sportivo costruito da suo padre nel 1962: venerdì, in occasione della ripresa degli allenamenti verso il campionato, come riporta la Gazzetta dello Sport, tornerà ad Appiano Gentile per stare vicino a squadra, allenatore e dirigenza. Uno stimolo in più per rincorrere la seconda stella e fare bene anche in Champions League.

