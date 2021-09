Massimo Moratti dona il suo stipendio: 1,5 milioni di euro per aiutare i suoi operai

IL GESTO

Il gesto dell'ex presidente dell'Inter ai dipendenti della Saras: "Per alleviare, almeno in parte, il peso della cassa integrazione"

La Saras, azienda petrolifera di cui è presidente Massimo Moratti, come molte altre realtà è dovuta ricorrere alla cassa integrazione per la crisi causata dal Covid. Per gli operai dunque stipendio ridotto che però verrà integrato dai circa 150 euro netti che arriveranno nelle buste paga di ottobre, novembre e dicembre a seguito del gesto dell'ex presidente dell'Inter, che ha scelto di donare il proprio stipendio annuale a beneficio dei suoi dipendenti. Getty Images

Moratti, in una lettera inviata agli operai della sede di Sarroch (provincia di Cagliari), scrive: "Vi ringrazio per i sacrifici che state facendo che sono di grande aiuto per il superamento di un periodo difficile. Mi permetto di mettere a disposizione il mio emolumento annuo che vi consentirà di alleviare, almeno in parte, il peso della cassa integrazione".

Il compenso annuale di Moratti, circa 1,5 milioni di euro, verrà distribuito tra tutti i dipendenti, dirigenti esclusi. "La famiglia Moratti ancora una volta dimostra di stare vicino ai suoi dipendenti. Non ho mai visto un'iniziativa simile in alcuna realtà imprenditoriali in Sardegna" il commento di Stefano Fais, Rsu aziendale della Cgil.