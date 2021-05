Marotta: "Orgogliosi di questo scudetto. Il futuro di Conte? Sono ottimista"

Ai microfoni di Dazn, prima dell'ultima partita di una stagione di incorniciare, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato della gioia per questo scudetto: "E' una sensazione agrodolce, festeggiare è bellissimo e purtroppo possiamo farlo parzialmente perché decine di migliaia di tifosi sono fuori e non possono condividere questo momento con la squadra. Ci dispiace perché ogni vittoria è un momento di grande gioia, vincere con l'Inter in questo momento storico, è qualcosa di indimenticabile".

Getty Images